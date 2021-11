Spalletti programma la settimana di Inter-Napoli: la ripresa degli allenamenti

Spalletti farà ritorno a San Siro per sfidare l’Inter dopo l’addio datato 2019. Definita la data per la ripresa degli allenamenti in vista di Inter-Napoli. Di seguito la nota pubblicata dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale

RIPRESA ALLENAMENTI – “Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincia domenica 21 novembre con Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A“.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [SSCNapoli.it]