Sommer e altri due vedono l’Empoli! Oggi l’Inter si ingrossa − CdS

Dall’allenamento di ieri, apprese tre buone notizie per l’Inter e Inzaghi in vista dell’Empoli. Sommer punta ad esserci. Intanto, oggi ad Appiano Gentile ritornano gli altri nazionali.

ULTIME − L’Inter si prepara per la partita contro l’Empoli, valida per la trentesima giornata di campionato. Ieri ad Appiano Gentile, Inzaghi, oltre a riabbracciare due nazionali come Buchanan e Asllani, ha visto un Sommer in netta ripresa. Il portiere potrà recuperare per la sfida di Pasquetta. Saranno certamente della partita sia Carlos Augusto che Stefano Sensi. Mentre out ancora, oltre Cuadrado, de Vrij e Arnautovic. Intanto, oggi il gruppo dell’Inter si ingrossa di nuove pedine: in arrivo praticamente quasi tutti i nazionali, sudamericani compresi.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua