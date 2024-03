Oaktree a Zhang: ‘Più tempo, ma ad un patto!’ E il rosso dell’Inter cala − TS

Oaktree ha deciso di dare altro tempo a Steven Zhang, ma il patron cinese dovrà dare garanzie certe. Intanto, il prossimo 30 giugno l’Inter avrà un rosso nettamente inferiore a quello dello scorso anno.

LA SITUAZIONE − Il fondo americano Oaktree ha deciso di dare più tempo a Steven Zhang, ma ad un patto: ossia a fronte della garanzia di trovare un socio oppure un acquirente per l’Inter. La scadenza del prestito (20 maggio) si avvicina e il fondo vuole vederci sempre più chiaro. Nel caso in cui, Zhang non rispettasse tale condizione, allora l’Inter sarà rilevato proprio da Oaktree, come già fatto da Elliott col Milan. Sono giornate calde, dunque, per Suning. Intanto, a Londra il dossier dell’Inter, scrive Tuttosport, è gestito dall’ufficio insolvenze di Oaktree e il prestito è stato classificato come ad alto rischio. Ma il primo a saperlo è lo stesso Zhang, il quale ha già improntato da tempo una politica di mercato equilibratissima tra entrate e uscite, mentre i rinnovi messi già in cantiere sono ancora in attesa del placet da parte del club. Nei ragionamenti di Oaktree diventa fondamentale anche la questione stadio. Su questo argomento ne ha parlato il Ceo Corporate dell’Inter Alessandro Antonello. Intanto, il prossimo 30 giugno l’Inter avrà un rosso a bilancio di circa 40 milioni di euro, quindi in netto ribasso rispetto agli 85 del passato bilancio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino