Skriniar e Dimarco stop solo precauzionale? Già fissata la data per il rientro – CdS

L’Inter perde due pedine importanti per la sfida di oggi contro il Bologna. Simone Inzaghi, difatti, dovrà fare a meno di Milan Skriniar e Nicolò Barella. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, si tratterebbe solo di uno stop precauzionale.

SENZA DUE TITOLARI – Né Milan Skriniar né Federico Dimarco sono partiti in direzione Bologna. Il primo si è fermato per una lomboglutalgia sinistra (mal di schiena), il secondo per un affaticamento muscolare addominale. Per entrambi si tratta di uno stop precauzionale. In questa fase non è il caso di correre rischi e il mancino stava già stringendo i denti da qualche settimana, come aveva spiegato il tecnico interista dopo la gara con la Sampdoria. Ad ogni modo, tutto lascia credere che Skriniar e Dimarco torneranno a disposizione già per il match con il Lecce di domenica prossima.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno