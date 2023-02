Il Bologna di Thiago Motta ha identità e punta sul gioco organizzato

Thiago Motta ha dato una chiara impronta al suo Bologna. La squadra gioca col 4-2-3-1 e ha una forte identità tattica, coi giocatori che sanno muoversi e occupare gli spazi.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Thiago Motta è il 4-2-3-1, ma poi i movimenti degli uomini possono modificare questo schieramento. Si è vista l’impostazione a tre, formata sia con un terzino che si alza sia col centrocampista che scala tra i centrali, come anche il trequartista scendere a formare una mediana a tre. In generale il Bologna è squadra sempre in movimento, con l’idea di occupare gli spazi in un certo modo a prescindere dal nome sulla maglia. L’idea di gioco punta al possesso, con impostazione dal basso che coinvolge molto i difensori, ma la squadra sa anche abbassarsi per cercare i contropiedi.

STATISTICHE – Il Bologna in casa è la quarta miglior difesa della Serie A con 10 gol subiti. Motta punta al controllo del gioco, e infatti i rossoblù sono sesti per possesso medio col 53%. Sesti anche per cartellini gialli con 56. Buono il rendimento sui piazzati: quinti per reti in queste occasioni. Terzi invece per reti in contropiede. Il cross non sono una risorsa del gioco: terzultimi in A per cross a partita.

DETTAGLI – Il recuperato Stefan Posch con Thiago Motta ha impennato il suo rendimento: terzino destro con compiti di impostazione, è primo per rating di WhoScored, terzo miglior marcatore con 4 gol, terzo per passaggi medi, primo per contrasti, primo per intercetti. Lewis Ferguson è una creatura di Motta, che lo ha lanciato tra i titolari del Bologna con grande fiducia. Ha giocato da trequartista, interno e anche falso nove, ha trovato 3 gol, è secondo per falli subiti ed è primo per tiri a partita esclusi gli attaccanti. Riccardo Orsolini sempre grazie al tecnico sta trovando il suo miglior rendimento. Secondo miglior marcatore del Bologna con 6 reti, primo per assist con 3, primo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, terzo per dribbling, primo per falli subiti.