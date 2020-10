Shakhtar Donetsk-Inter, formazione pronta per 8/11: i dubbi di Conte

Antonio Conte Inter

Shakhtar Donetsk-Inter diventa subito fondamentale per non dover rincorrere in Champions League. Le idee di Conte per la partita sono già piuttosto chiare, escluse le ultime tre maglie da assegnare in mezzo al campo

CERTEZZE – Il clean sheet di Samir Handanovic a Genova non varrà la conferma ad Andrea Ranocchia al centro della difesa. Rientra Stefan de Vrij dall’inizio, ovviamente con Danilo D’Ambrosio e Alessandro Bastoni ai suoi lati. Con Alexis Sanchez probabilmente indisponibile, le scelte di Antonio Conte in Champions League possono andare in una sola direzione. Coppia d’attacco confermata con Lautaro Martinez a supporto di Romelu Lukaku. Nessun dubbio su questi 6/11 di Inter contro lo Shakhtar Donetsk.

BALLOTTAGGI – A centrocampo inutile rischiare Stefano Sensi, che al più siederà in panchina. Così come Ashley Young, recuperato dopo la positività al Covid-19. A differenza di Andrei Radu, Milan Skriniar e Roberto Gagliardini, ancora fuori. Torna dal 1′ Nicolò Barella con due tra Arturo Vidal, Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. Sulle fasce Achraf Hakimi a destra, ma il vero ballottaggio è a sinistra. Matteo Darmian va verso la conferma, occhio però all’opzione Aleksandar Kolarov avanzato. A riposo Ivan Perisic.