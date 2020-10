Castrovilli decide Fiorentina-Udinese ma con brivido finale per i viola

Gaetano Castrovilli Fiorentina-Torino

Castrovilli è l’uomo in più della Fiorentina versione 2020/21 e lo dimostra nel posticipo delle ore 18.00, deciso con una doppietta. Spettacolo e gol in Fiorentina-Udinese, che distanzia le due squadre in classifica

TRE PUNTI VIOLA – La doppietta di Gaetano Castrovilli (11′ e 52′), intervallata dal gol di Nikola Milenkovic (21′), permette alla Fiorentina di avere la meglio sull’Udinese. A cui non basta la doppietta di Stefano Okaka (43′ e 86′). A Firenze i viola di Beppe Iachini riescono a stappare i tre punti casalinghi ai bianconeri di Luca Gotti, ancora in fondo alla classifica. L’Udinese ora è diciassettesima con solo 3 punti, così come il Bologna. La Fiorentina sale invece a quota 7 punti, che momentaneamente valgono l’ottavo posto insieme a Cagliari, Lazio, Roma ed Hellas Verona. Quest’ultima in campo alle 20.45 contro la Juventus. La quinta giornata di Serie A si concluderà con Milan-Roma di domani sera.