Serie A, oggi due posticipi nell’ultimo lunedì della stagione: le partite

Ultimo lunedì della stagione in Serie A, visto che domenica si chiuderà il campionato. In programma ben due posticipi, con Fiorentina e Lazio a caccia di punti per l’Europa mentre Juventus e Sampdoria sono già tranquille.

Sampdoria-Fiorentina lunedì 16 maggio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Juventus-Lazio lunedì 16 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Empoli-Salernitana 1-1 31′ Cutrone, 76′ Bonazzoli (S)

Udinese-Spezia 2-3 26′ Molina (U), 35′ Verde, 45′ +3 Gyasi, 47′ Maggiore, 94′ Pablo Marì (U)

Verona-Torino 0-1 19′ Brekalo

Roma-Venezia 1-1 1′ Okereke (V), 76′ Shomurodov

Bologna-Sassuolo 1-3 35’, 80’ Scamacca, 75’ D. Berardi, 92’ rig. Orsolini (B)

Napoli-Genoa 3-0 32’ Osimhen, 65’ rig. Insigne, 81’ Lobotka

Milan-Atalanta 2-0 56’ Rafael Leao, 75’ Theo Hernandez

Cagliari-Inter 1-3 25’ Darmian, 51’, 84’ Lautaro Martinez, 54’ Lykogiannis (C)

CLASSIFICA SERIE A

Milan 83

Inter 81

Napoli 76

Juventus 69 *

Lazio 62 *

Roma 60

Fiorentina 59 *

Atalanta 59

Verona 52

Torino 50

Sassuolo 50

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 38

Spezia 36

Sampdoria 33 *

Salernitana 31

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 26

* una partita in meno