Inzaghi rimanda la festa del Milan, ora all’Inter serve un miracolo – CdS

L’Inter scende in campo dopo il Milan e vince ugualmente a Cagliari dopo una bella prova. La lotta scudetto si sposta all’ultima giornata, ma ai rossoneri adesso basta poco.

BELLA PROVA – L’Inter di Simone Inzaghi costringe il Milan a festeggiare lo scudetto all’ultima giornata, quando basterà anche solo un pareggio contro il Sassuolo per vincere il campionato. La lotta per il titolo, con i rossoneri favoriti, rimarrà comunque aperta anche all’ultima giornata, proprio come la stagione 2009-2010. I nerazzurri saranno impegnati in casa contro la Sampdoria, e dovranno sperare in un miracolo, o per meglio dire un epilogo come quello del 1999-2000 quando Simone Inzaghi giocava con la Lazio e beffò la Juventus (KO a Perugia). Grande prova dell’Inter nonostante la vittoria del Milan, la squadra è scesa in campo con l’unico obiettivo di vincere e si è visto, sotto lo sguardo del presidente Steven Zhang in tribuna a Cagliari.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.