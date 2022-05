VIDEO – Cagliari-Inter 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Inter, posticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



SPERANZA VIVA – Cagliari-Inter 1-3 nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A. L’Inter vince in Sardegna e rinvia all’ultima partita il destino del campionato: serve battere la Sampdoria e sperare che il Sassuolo faccia altrettanto col Milan. Dopo undici minuti punizione da destra spizzata sul secondo palo, Milan Skriniar segna dopo due rimpalli sul palo ma sul terzo tocca di braccio e il VAR non può far altro che annullare. Tutto buono al 25′, quando Ivan Perisic crossa da sinistra e Matteo Darmian di testa sovrasta Charalampos Lykogiannis per lo 0-1. Poco prima dell’intervallo gran girata di Lautaro Martinez sul palo, il Toro raccoglie e chiama Alessio Cragno al grande intervento. Al 51′ lancio di Nicolò Barella proprio per Lautaro Martinez, prende il tempo a Giorgio Altare e segna sotto le gambe di Cragno. Tre minuti dopo accorcia Lykogiannis, con un gran sinistro leggermente sporcato da Skriniar. L’Inter però non soffre, perché il Cagliari fa ben poco per pareggiare. La chiude all’84’: lancio di Marcelo Brozovic per il subentrato Roberto Gagliardini, assist sulla sinistra e Lautaro Martinez scavalca Cragno con un tocco sotto. Poi c’è il tempo allo scadere per il quarto palo, di Denzel Dumfries con un destro piazzato. Cagliari a un passo dalla retrocessione: dovrà vincere a Venezia e sperare che la Salernitana non trovi i tre punti con l’Udinese.

Video con gli highlights di Cagliari-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A