Serie A, la classifica dopo Lazio-Torino: Inzaghi fa retrocedere il fratello

Il recupero di Serie A, Lazio-Torino 0-0 ( vedi articolo ), dà un altro verdetto in classifica: retrocede il Benevento. I sanniti, quindi, non potranno sfruttare lo scontro diretto coi granata di domenica. E a dare l’aritmetica a Filippo Inzaghi è, in maniera drammatica, proprio il fratello Simone.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: