Chiellini: «Juventus, finale percorso ostico. Con l’Inter la ricordiamo tutti»

Chiellini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, in programma domani alle ore 21 a Reggio Emilia. Il difensore bianconero ricorda le ultime partite con l’Inter: sia quella in campionato di sabato sia le due semifinali.

TENTATIVO DI RILANCIO – La Juventus, anche grazie a quanto fatto da Gianpaolo Calvarese sabato, è ancora in corsa per la Champions League. Per Giorgio Chiellini, però, il ricordo dell’Inter non servirà per la finale di Coppa Italia: «Siamo pronti. Poi questa è una partita a sé, quindi a prescindere dai risultati delle ultime partite l’avremmo preparata comunque allo stesso modo, con grande voglia di vincere un trofeo. Non è scontato arrivare a queste finali e alla possibilità di vincere un trofeo. Sicuramente queste ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante. Ci fanno ben sperare per il finale di campionato, ma siamo concentrati sulla partita di domani».

ULTIMA POSSIBILITÀ – Per la Juventus altalena a livello di umore. Chiellini spiega come ha gestito questo periodo: «Lo stato d’animo, ovviamente, negli ultimi giorni è cambiato notevolmente. Abbiamo vinto sabato con l’Inter, il Napoli ha risposto a Firenze e sembrava quasi finita, il Milan ci ha ridato una speranza in più ma dipende sempre dagli altri. Però questa partita di domani va al di là di quello che può essere lo stato d’animo degli ultimi giorni l’avremmo preparata al massimo a prescindere da quello che sarebbe stato. È una finale, ce la siamo guadagnata facendo un percorso ostico, battendo in semifinale l’Inter in due partite che ricordiamo tutti (all’andata pure lì ci fu un arbitraggio pessimo di Calvarese, ndr). Ve le ricorderete anche voi: molto difficili, molto tirate fino alla fine. Domani abbiamo voglia di vincere, di fermare un po’ questa favola Atalanta che sta crescendo anno dopo anno».