Serie A, Giudice Sportivo recuperi: Inter-Sassuolo, uno squalificato

La Serie A inizierà oggi il programma della ventisettesima giornata, ma per chiudere i recuperi c’era ancora da completare la questione disciplinare. Il Giudice Sportivo ha squalificato cinque giocatori dopo le partite di sabato e domenica: uno di questi salterà Inter-Sassuolo.

I PROVVEDIMENTI – Sono cinque i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo i recuperi della venticinquesima giornata di Serie A. Due gli espulsi, entrambi da Verona-Cagliari di sabato sera (Fabio Borini nell’Hellas e Luca Cigarini nei rossoblù, che perdono anche Luca Ceppitelli), più Gian Piero Gasperini che dovrà stare in tribuna per Atalanta-Lazio (è stato espulso a sua volta). In Inter-Sassuolo, in programma mercoledì alle ore 19.30 sempre al Meazza, nei neroverdi non ci sarà Marlon. Il difensore brasiliano, ammonito ieri nella sconfitta di Bergamo, era in diffida e ha ottenuto la quinta ammonizione in questo campionato. Questi i provvedimenti integrali dopo i recuperi della venticinquesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI RECUPERI 25ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Mario Pasalic (Atalanta), Gian Piero Gasperini (Atalanta, allenatore), Luca Ceppitelli, Luca Cigarini (Cagliari), Marlon (Sassuolo), Fabio Borini (Verona)

DIFFIDATI RECUPERI 25ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Ronaldo Vieira (Sampdoria), Tomas Rincon (Torino)

Quarta ammonizione: Simone Iacoponi (Parma), Morten Thorsby (Sampdoria), Federico Peluso (Sassuolo)