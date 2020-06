Sabatini: “Eriksen, Conte troppo titubante! Inter? Ho idea mia. Curioso di…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Sandro Sabatini ha parlato del centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, Antonio Conte e non solo

OPINIONE – Queste le parole di Sandro Sabatini sul centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, dopo l’ottima prestazione di ieri sera in Inter-Sampdoria. «Conte è stato troppo titubante nel metterlo dentro. Quando tocca palla determina, non è un giocatore che fa il compitino… ma fa assist, lanci, tira in porta. E’ il gioco di Conte che si deve adattare ed amalgamare con Eriksen».

CAMPIONATO – Sabatini sulla Serie A. «Sono curioso di vedere la classifica tra 4 giornate».

SCOMPARSA – Sabatini sulla leggenda nerazzurra Mario Corso dopo la sua recentissima morte. «Persona di grande umanità e giocatore di grande classe».

DIFESA – Sabatini sulla retroguardia della squadra nerazzurra. «La difesa a 3 non garantisce più coperture ma è un’idea mia e Conte fa bene a seguire la sua».