Serie A, Giudice Sportivo 35ª giornata: Genoa-Inter, uno squalificato a testa

Genoa-Inter della terzultima giornata di Serie A avrà uno squalificato per parte. Il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti relativi alle partite già disputate e sia i rossoblù sia i nerazzurri ieri hanno avuto un diffidato ammonito. Ecco le novità prima di Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari.

I PROVVEDIMENTI – Nicolò Barella e Lukas Lerager non ci saranno in Genoa-Inter, partita della trentaseiesima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 19.30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il centrocampista dell’Inter è stato ammonito ieri contro la Fiorentina, stessa situazione per l’autore del decisivo 1-2 nel derby fra Sampdoria e Genoa. Non ci sono invece novità a livello di diffidati per le due squadre. Questi i provvedimenti dopo le partite di martedì e ieri della trentacinqesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 35ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Gian Piero Gasperini (Atalanta, allenatore), Stefano Sabelli (Brescia), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Lukas Lerager (Genoa), Nicolò Barella (Inter), Ismael Bennacer, Theo Hernandez (Milan), Gaston Brugman (Parma), Omar Colley, Ronaldo Vieira (Sampdoria), Mehdi Bourabia (Sassuolo), Kevin Bonifazi (SPAL)

DIFFIDATI 35ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Danilo Larangeira (Bologna), Zan Majer (Lecce), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Manuel Locatelli (Sassuolo)

Quarta ammonizione: Nehuén Paz (Lecce), Diego Laxalt (Milan), Lyanco, Simone Verdi (Torino)