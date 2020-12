Serie A, Giudice Sportivo 14ª giornata: Inter, c’è il primo diffidato

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

La Serie A va alle feste con il Giudice Sportivo, che in questa vigilia di Natale ha dato i provvedimenti dopo la quattordicesima giornata. Per l’Inter c’è il primo giocatore diffidato di questo campionato, sanzione morbida per gli espulsi Cuadrado e Keita.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo non usa la mano pesante per Keita Baldé Diao e Juan Guillermo Cuadrado. I giocatori di Sampdoria e Juventus, espulsi rispettivamente contro Sassuolo e Fiorentina per grave fallo di gioco, salteranno solo la prima giornata del 2021. Per l’Inter è di particolare attenzione la squalifica del senegalese, che tornerà quindi a disposizione (da ex) per la sfida del 6 gennaio al Ferraris. I nerazzurri hanno anche il loro primo diffidato di questo campionato: si tratta di Marcelo Brozovic, che ieri col Verona ha ricevuto la quarta ammonizione (vedi articolo). Sono in tutto sei gli squalificati fra ieri e martedì. Questi i provvedimenti integrali dopo la quattordicesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 14ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Theo Hernandez (Milan), Keita Baldé Diao (Sampdoria), Claudio Terzi (Spezia), Rodrigo Becao (Udinese)

DIFFIDATI 14ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Berat Djimsiti (Atalanta), Marcelo Brozovic (Inter), Hernani (Parma), Bryan Cristante (Roma), Federico Dimarco (Verona)