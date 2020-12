Verona-Inter 1-2, il tabellino della partita della 14Âª giornata di Serie A

Verona-Inter 1-2, il tabellino della partita della 14ª giornata di Serie A

Verona-Inter tabellino

Verona-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021.

VALE PER TRE – L’Inter ottiene la settima, fondamentale, vittoria consecutiva in Serie A e chiude al meglio il 2020. Contro il Verona i nerazzurri, come al solito, colpiscono nella ripresa: sono Lautaro Martinez e Milan Skriniar a dare i tre punti che valgono il +9 sulla Juventus e la vetta momentanea in attesa di Milan-Lazio. In mezzo l’ennesimo gol regalato da Samir Handanovic, stavolta a Ivan Ilic, ma per fortuna è ininfluente. Questo il tabellino di Verona-Inter.

VERONA-INTER 1-2 – IL TABELLINO

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (31′ Lovato, 59′ Gunter), Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; E. Colley (53′ Ruegg), Zaccagni (53′ Lazovic); Salcedo (46′ Ilic).

In panchina: A. Berardi, Pandur, Udogie, Çetin, Yeboah, Danzi, Bertini.

Allenatore: Ivan Juric

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Perisic (70′ Vidal), Lautaro Martinez (87′ Gagliardini); Lukaku.

In panchina: Padelli, I. Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Piero Giacomelli della sezione di Trieste (Liberti – Galetto; Di Martino; VAR Calvarese; A. VAR Mondin)

Gol: 52′ Lautaro Martinez, 63′ Ilic (V), 69′ Skriniar

Ammoniti: Dawidowicz, Zaccagni, Dimarco, Magnani (V), Brozovic, A. Bastoni (I)

Recupero: 3′ PT, 3′ ST