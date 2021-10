Serie A, la classifica aggiornata dopo la 8ª giornata: l’Inter resta terza

L’ottava giornata di Serie A si è chiusa stasera col posticipo Venezia-Fiorentina 1-0 (vedi articolo): in classifica non è cambiato nulla per l’Inter dalla partita di oggi, coi nerazzurri rimasti terzi. Purtroppo però aumentano i distacchi: -7 dal Napoli e -5 dal Milan.

Spezia-Salernitana 2-1 39′ Simy (SA), 51′ Strelec, 76′ Kovalenko

Lazio-Inter 3-1 12′ rig. Perisic (I), 64′ rig. Immobile, 81′ Felipe Anderson, 91′ S. Milinkovic-Savic

Milan-Verona 3-2 7′ Caprari (V), 24′ rig. Barak (V), 59′ Giroud, 76′ rig. Kessié, 78′ aut. Gunter

Cagliari-Sampdoria 3-1 4′, 94′ Joao Pedro, 74′ Caceres, 82′ Thorsby (S)

Empoli-Atalanta 1-4 11′, 26′ Ilicic, 30′ Di Francesco (E), 49′ aut. Viti, 89′ Zapata

Genoa-Sassuolo 2-2 17′, 20′ Scamacca (S), 27′ Destro, 90′ Vasquez

Udinese-Bologna 1-1 67′ Barrow (B), 83′ Beto

Napoli-Torino 1-0 81′ Osimhen

Juventus-Roma 1-0 16′ Kean

Venezia-Fiorentina 1-0 36′ Aramu

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 24

Milan 22

Inter 17

Roma 15

Lazio 14

Atalanta 14

Juventus 14

Bologna 12

Fiorentina 12

Udinese 9

Empoli 9

Torino 8

Verona 8

Sassuolo 8

Venezia 8

Spezia 7

Sampdoria 6

Genoa 6

Cagliari 6

Salernitana 4

PROSSIMO TURNO

NONA GIORNATA SERIE A

Torino-Genoa venerdì 22 ottobre ore 18.30

Sampdoria-Spezia venerdì 22 ottobre ore 20.45

Salernitana-Empoli sabato 23 ottobre ore 15

Sassuolo-Venezia sabato 23 ottobre ore 18

Bologna-Milan sabato 23 ottobre ore 20.45

Atalanta-Udinese domenica 24 ottobre ore 12.30

Fiorentina-Cagliari domenica 24 ottobre ore 15

Verona-Lazio domenica 24 ottobre ore 15

Roma-Napoli domenica 24 ottobre ore 18

Inter-Juventus domenica 24 ottobre ore 20.45