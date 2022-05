Serie A, la classifica aggiornata dopo la 37ª giornata: Inter, tutto il 22

È finita la penultima giornata di Serie A coi posticipi Sampdoria-Fiorentina (vedi articolo) e Juventus-Lazio (vedi articolo): in classifica i biancocelesti vanno in Europa League, per un altro verdetto. Domenica Inter e Milan si giocheranno il titolo.

Empoli-Salernitana 1-1 31′ Cutrone, 76′ Bonazzoli (S)

Udinese-Spezia 2-3 26′ Molina (U), 35′ Verde, 45′ +3 Gyasi, 47′ Maggiore, 94′ Pablo Marì (U)

Verona-Torino 0-1 19′ Brekalo

Roma-Venezia 1-1 1′ Okereke (V), 76′ Shomurodov

Bologna-Sassuolo 1-3 35’, 80’ Scamacca, 75’ D. Berardi, 92’ rig. Orsolini (B)

Napoli-Genoa 3-0 32’ Osimhen, 65’ rig. Insigne, 81’ Lobotka

Milan-Atalanta 2-0 56’ Rafael Leao, 75’ Theo Hernandez

Cagliari-Inter 1-3 25’ Darmian, 51’, 84’ Lautaro Martinez, 54’ Lykogiannis (C)

Sampdoria-Fiorentina 4-1 16′ A. Ferrari, 30′ Quagliarella, 71′ Thorsby, 84′ Sabiri, 89′ rig. Gonzalez (F)

Juventus-Lazio 2-2 10′ Vlahovic, 36′ Morata, 51′ aut. Alex Sandro (L), 96′ S. Milinkovic-Savic (L)

CLASSIFICA SERIE A

Milan 83

Inter 81

Napoli 76

Juventus 70

Lazio 63

Roma 60

Fiorentina 59

Atalanta 59

Verona 52

Torino 50

Sassuolo 50

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 38

Sampdoria 36

Spezia 36

Salernitana 31

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 26

PROSSIMO TURNO

TRENTOTTESIMA GIORNATA SERIE A

Torino-Roma venerdì 20 maggio ore 20.45

Genoa-Bologna sabato 21 maggio ore 17.15

Atalanta-Empoli sabato 21 maggio ore 20.45

Fiorentina-Juventus sabato 21 maggio ore 20.45

Lazio-Verona sabato 21 maggio ore 20.45

Spezia-Napoli domenica 22 maggio ore 12.30

Inter-Sampdoria domenica 22 maggio ore 18

Sassuolo-Milan domenica 22 maggio ore 18

Salernitana-Udinese domenica 22 maggio ore 21

Venezia-Cagliari domenica 22 maggio ore 21