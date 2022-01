Serie A, 20ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

Il girone di ritorno di Serie A inizia in maniera atipica: la ventesima giornata dovrebbe giocarsi tutta oggi, ma è quasi dimezzata dal COVID-19. Lo stop delle varie autorità sanitarie fa sì che non si disputeranno (anche se manca rinvio ufficiale) Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Due su tre, peraltro, sarebbero andate in diretta TV Sky.



Bologna-Inter giovedì 6 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN *

Sampdoria-Cagliari giovedì 6 gennaio ore 12.30 – diretta streaming DAZN

Lazio-Empoli giovedì 6 gennaio ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Spezia-Verona giovedì 6 gennaio ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Atalanta-Torino giovedì 6 gennaio ore 16.30 – diretta streaming DAZN *

Sassuolo-Genoa giovedì 6 gennaio ore 16.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN *

Milan-Roma giovedì 6 gennaio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Venezia giovedì 6 gennaio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Udinese giovedì 6 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN *

Juventus-Napoli giovedì 6 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

* partite che non si possono giocare per provvedimenti delle autorità sanitarie

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 46

Milan 42

Napoli 39

Atalanta 38

Juventus 34

Roma 32

Fiorentina 32

Lazio 31

Empoli 27

Bologna 27

Torino 25

Verona 24

Sassuolo 24

Udinese 20 *

Sampdoria 20

Venezia 17

Spezia 16

Genoa 11

Cagliari 10

Salernitana 8 *

* una partita in meno