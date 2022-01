Serie A, il Consiglio di Lega ha deciso: niente rinvii! Cambia il protocollo

Il Consiglio della Lega Serie A, riunito in via straordinaria in serata, ha deciso: si va avanti senza rinvii. Detto che Bologna-Inter (salvo ribaltoni) non si giocherà comunque per mancata presentazione dei rossoblù (vedi articolo) Sky Sport anticipa le decisioni prese.

SI GIOCA! – La ventesima giornata di Serie A resta programmata per intero domani. Questo include anche Bologna-Inter, almeno a livello formale. Poi è chiaro che, non potendo i rossoblù presentarsi, si procederà con la stessa situazione vista in Udinese-Salernitana (vedi articolo). Intanto Sky Sport annuncia che il Consiglio di Lega straordinario, che si è chiuso pochi minuti fa, ha definito tre punti fondamentali. Si difende il campionato e si prosegue con le partite senza rinvii, a partire da domani. Sarà stilato un protocollo che stabilirà l’obbligo di giocare con tredici giocatori disponibili (fra cui un portiere), anche pescando dalla formazione Primavera. Questo è, per esempio, quanto si fa in Premier League e nelle competizioni UEFA. Inoltre, la Lega Serie A ricorrerà al TAR contro i provvedimenti delle ASL che non tengono conto delle disposizioni sulle quarantene dello scorso 30 dicembre. Domani, tuttavia, la ventesima giornata di Serie A dovrebbe disputarsi senza Bologna-Inter ma anche Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia.