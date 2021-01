Sensi come Borja Valero: infortunio nel prepartita! Niente Fiorentina-Inter

Condividi questo articolo

Stefano Sensi Inter

Sensi avrebbe dovuto giocare per la prima volta da titolare in stagione in Fiorentina-Inter, ma non avverrà. Come successo con Borja Valero anche il centrocampista, per l’ennesimo infortunio stavolta riportato nel riscaldamento, dovrà saltare la partita di Coppa Italia. Cambiano di nuovo le formazioni ufficiali, al suo posto Vidal.

FIORENTINA-INTER – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Castrovilli; Kouamé. Allenatore: Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Vidal, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte