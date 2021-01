Barella: «Fiorentina squadra fisica. Eriksen grandissimo giocatore!»

Barella prima di Fiorentina-Inter, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ai microfoni della “Rai” ha parlato degli avversari e in particolare della titolarità di Christian Eriksen.

ERIKSEN TITOLARE – Barella prima di Fiorentina-Inter ai microfoni della Rai ha parlato così: «Hanno qualità fisica però anche noi abbiamo questa qualità Christian Eriksen è un grandissimo giocatore non sta a me dirlo, in quella posizione può darci delle giocate importanti».