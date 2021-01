Borja Valero fuori per infortunio: lascia la formazione per Fiorentina-Inter

Borja Valero Fiorentina

Borja Valero non partirà titolare, come era stato inizialmente annunciato. A causa di un problema nel riscaldamento uno degli ex di giornata è costretto a dare forfait per Fiorentina-Inter: al suo posto giocherà Bonaventura. Ecco le formazioni aggiornate dopo il forfait di Borja Valero.

FIORENTINA-INTER – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Castrovilli; Kouamé. Allenatore: Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte