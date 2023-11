Schmidt ha un dubbio in attacco con l’Inter. Poi 3 trequartisti − Sky

Schmidt analizza la formazione da schierare per Benfica-Inter. Il tecnico dei lusitani ha un dubbio in attacco, mentre sulla trequarti no.

PROBABILE − Manca poco a Benfica-Inter, penultima partita del girone D di Champions League. I nerazzurri vanno a caccia di un successo per poi giocarsi il primo posto contro la Real Sociedad il 12. Simone Inzaghi confermerà gli otto cambi previsti, mentre Roger Schmidt ha un dubbio in attacco: o Tengstedt o Cabral. Al momento in vantaggio l’ex Rosenborg. I tre dietro invece saranno Di Maria, Rafa Silva e Joao Mario. La probabile formazione secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport 24:

(4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Florentino Luis, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt