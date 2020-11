Sassuolo-Inter, a Reggio Emilia Conte al bivio: va presa la strada giusta

Mapei Stadium Reggio Emilia

Sassuolo-Inter è il primo dei tre anticipi di oggi in Serie A, ma soprattutto una partita fondamentale per la squadra di Conte. Dopo l’imbarazzante serata di Champions League contro il Real Madrid a Reggio Emilia non c’è più margine d’errore, per non compromettere pure il campionato.

LE CHIACCHIERE STANNO A ZERO – Antonio Conte non ha parlato prima di Sassuolo-Inter, ma le sue parole di martedì (prima del Real Madrid) sono ancora attuali: «Rimangono i fatti, dobbiamo tutti assumerci le responsabilità ed essere bravi a fare il salto di qualità». Ecco, i fatti dicono che l’Inter ha vinto quattro partite su dodici in stagione, e tutte contro le ultime sette in classifica. Oggi invece c’è il Sassuolo, che non solo vincendo sarebbe primo ma che è pure la bestia nera dei nerazzurri. A Reggio Emilia va in scena una partita che mette in palio molto più dei tre punti: ci si gioca l’indirizzo della stagione. È un bivio: vincere vorrebbe dire agganciare i neroverdi, steccare ancora vorrebbe dire allontanarsi dalla vetta facendo altri passi indietro. Con annesse inevitabili critiche.

BASTA CAMBI? – C’è chi ha parlato di difesa a quattro per Sassuolo-Inter, ma appare difficile che Conte cambi così drasticamente subito. C’è però una possibilità: che schieri ancora Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Dare continuità alla difesa “titolare” non potrà che aiutare un reparto disastrato, con venti gol subiti in stagione: troppi. Torna Marcelo Brozovic dopo il Coronavirus, e potrà essere utile a gara in corso o magari già dal 1′. Poi Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: mercoledì hanno steccato in coppia, l’ultima volta al Mapei Stadium fecero doppietta a testa. Nel Sassuolo mancherà la punta di spicco, Francesco Caputo (vedi articolo), ma ci sono tanti giocatori in forma fra cui Domenico Berardi. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Sassuolo-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).