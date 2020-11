Sassuolo-Inter, l’avversario: goleade finite e difesa blindata

Condividi questo articolo

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Sassuolo-Inter, alla scoperta del prossimo avversario dei nerazzurri. Analizziamo il recente periodo di forma dei neroverdi, al secondo posto nella classifica di Serie A.

IN FORMA – Sassuolo-Inter sarà una partita tra due squadre che stanno vivendo momenti opposti. Nonostante siano solo tre i punti che separano le due squadre, ma con posizioni invertite. A essere avanti sono infatti i neroverdi, secondi in Serie A a 18 punti. Ed è merito dell’avvio sfavillante di stagione degli uomini di Roberto De Zerbi: 5 vittorie e 3 pareggi nelle prime otto gare di campionato. Assieme proprio all’Inter sono il miglior attacco finora (20 gol), ma hanno subito tre reti in meno (9). Infatti, hanno siglato quattro reti in ben tre occasioni, ottenendo altrettante vittorie.

DECELERAZIONE – 1-1, 1-4, 4-1, 3-4. Sono i risultati delle prime quattro partite stagionali del Sassuolo, nonché le tre occasioni citate prima. Alla quinta giornata arriva l’incredibile 3-3 casalingo contro il Torino: i granata vincevano 1-3 a undici minuti dalla fine, i neroverdi hanno pareggiato nel giro di due minuti. Dopo questa folle sagra del gol, sembra quasi che De Zerbi abbia chiesto ai suoi di togliere il piede dall’acceleratore. Sono comunque arrivate due vittorie esterne, sui difficilissimi campi di Napoli e Verona (entrambe per 0-2). E anche un asettico 0-0 contro l’Udinese a Reggio Emilia. Complici alcune difficoltà legate al Covid-19 (che ha colpito anche il bomber Francesco Caputo), il Sassuolo ha razionalizzato la sua trazione anteriore. Ma rimane una squadra difficilissima da affrontare in questo momento.