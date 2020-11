Serie A, 9ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

La nona giornata di campionato avrà un weekend lungo: ben due le partite in programma lunedì, quelle con le squadre che hanno giocato ieri in Coppa Italia. Si comincia subito da un match fondamentale, ossia Sassuolo-Inter, il clou è domani sera Napoli-Roma (la prima gara di campionato per gli azzurri dopo la morte di Maradona). Questo il programma del turno di Serie A e la divisione delle partite fra diretta TV fra DAZN (anche in streaming) e Sky Sport.



Sassuolo-Inter – sabato 28 novembre ore 15 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Benevento-Juventus – sabato 28 novembre ore 18 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Atalanta-Verona – sabato 28 novembre ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Lazio-Udinese – domenica 29 novembre ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Bologna-Crotone – domenica 29 novembre ore 15 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Milan-Fiorentina – domenica 29 novembre ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Cagliari-Spezia – domenica 29 novembre ore 18 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Napoli-Roma – domenica 29 novembre ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Torino-Sampdoria – lunedì 30 novembre ore 18.30 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 252

Genoa-Parma – lunedì 30 novembre ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Non ci sarà Diretta Gol, visto che Sky Sport non ha partite in contemporanea per questo turno.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 20

Sassuolo 18

Roma 17

Juventus 16

Inter 15

Napoli 14 (-1)

Atalanta 14

Lazio 14

Verona 12

Sampdoria 10

Cagliari 10

Bologna 9

Spezia 9

Benevento 9

Fiorentina 8

Udinese 7

Parma 6

Torino 5

Genoa 5

Crotone 2