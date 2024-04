Sanchez, 100% di ‘precisione’ in area. xG altissimo sul gol – CdS

Il subentro di Sanchez è servito a chiudere Inter-Empoli, con l’attaccante cileno che ha realizzato il 2-0 pochi minuti dopo aver preso il posto di Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport dedica i numeri al numero 70.

LA PARTITA IN CIFRE – Ad Alexis Sanchez sono bastati tredici minuti più recupero per incidere in Inter-Empoli. Anzi, di fatto quattro netti. Entrato al 77′ per Lautaro Martinez (tutt’altro che contento al momento della sostituzione, dopo una prova negativa e ancora senza gol), ha realizzato il 2-0 all’81’. Con un valore altissimo di xG, segnalato dal Corriere dello Sport: 0,82. La partita di Sanchez si racchiude tutta nel gol (dove peraltro nemmeno calcia bene), almeno in area di rigore. Perché quello del 2-0 è il suo unico tocco nell’area avversaria, nonché l’unico tiro. In totale sono diciotto i palloni giocati, con dieci passaggi riusciti. In stagione Sanchez ha collezionato quattro gol in ventisette presenze in tutte le competizioni, è la sua seconda rete in diciotto partite di Serie A (l’altra al Genoa, su rigore).

Fonte: Corriere dello Sport