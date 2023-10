San Siro sold-out per Inter-Bologna: nuove indicazioni per l’accesso

San Siro con posti liberi è utopia per l’Inter e i suoi tifosi, infatti Inter-Bologna non cambierà questa piacevole tradizione. In vista dell’ultima partita casalinga prima della seconda sosta stagionale la società nerazzurra comunica alcune importanti modifiche relative all’accesso allo stadio. Di seguito un estratto di quanto pubblicato attraverso le pagine del proprio sito web

TUTTO ESAURITO – “Dopo la caldissima notte contro il Benfica, l’Inter si rituffa nel campionato e lo fa a San Siro, dove torna a giocare alle 15:00 (sabato 7 ottobre 2023, ndr). In quello che si preannuncia come un pomeriggio rovente. Il ‘Giuseppe Meazza‘ sarà infatti tutto esaurito per la sfida contro il Bologna, valida per l’8ª giornata di Serie A. Una ennesima dimostrazione di affetto e vicinanza da parte dei tifosi interisti, pronti a sostenere i ragazzi di Simone Inzaghi nel match contro i rossoblù. Con lo stadio che sarà tutto esaurito, sarà importante per tutti i tifosi recarsi al ‘Meazza’ a ridosso dell’apertura dei cancelli, fissata per le 13:00. A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso”.

Come accedere a San Siro per Inter-Bologna

NUOVE INDICAZIONI – “Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore. […] A seconda delle code, in tutti gli ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio. […] La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all’interno dell’impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l’ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta”. Nel link a fondo pagina tutte le informazioni dettagliate.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]