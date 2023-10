VIDEO – Kallon e la Top-10 dei gol in maglia Inter nel giorno di festa

Kallon ha un posto raro nella storia dell’Inter, quello dell’inatteso protagonista all’ombra del più forte. E solo un episodio indimenticabile lo esclude dal ristretto gruppo degli indimenticabili idoli interisti. Ripercorriamo rapidamente la “lunga” carriera nerazzurra dell’ex attaccante sierraleonese, con il video dei suoi gol più belli, nel giorno del suo compleanno

NON SOLO GOL – Le reti segnate da Mohamed Kallon in maglia Inter sono 20. Tra il 2001 e il 2004. Anzi, tutte tra il 20 settembre 2001 (Inter-Brasov in Coppa UEFA) e il 17 maggio 2003 (Modena-Inter in Serie A). In pratica in circa un anno e mezzo. Per un totale di 65 presenze ufficiali. Non troppi ma nemmeno pochi. L’ex attaccante sierraleonese, nato nella capitale Freetown il 6 ottobre 1979, compie 44 anni. Proprio in questa occasione l’Inter lo omaggia ricondividendo il video dedicato alla Top-10 dei gol di Kallon in maglia Inter. Una selezione di reti bellissima a opera di un attaccante sempre sottovalutato ma allo stesso tempo prezioso. Soprattutto nel primo biennio ad Appiano Gentile dopo la girandola di prestiti (Lugano, Bologna, Genoa, Cagliari, Reggina e Vicenza) durata addirittura sei anni prima dell’esordio in maglia nerazzurra. Acquistato minorenne, deve attendere i 21 – quasi 22 – per conquistare la fiducia totale dell’Inter. Da riserva di un certo Ronaldo ma questa è un’altra storia… All’appello manca un gol, che sarebbe stato anche il primo in Champions League: quello negatogli da Christian Abbiati nel famoso Euro-Derby di Milano del 2003. Di seguito i gol più belli realizzati con l’Inter.

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]

La Redazione di Inter-News.it si unisce agli auguri nerazzurri per i 44 anni di “Mimmo” Kallon!