Sampdoria-Inter, Inzaghi ha un dubbio a centrocampo: il ballottaggio

In vista di Sampdoria-Inter di domenica alle 12:30 il tecnico Simone Inzaghi lavora con quasi tutta la squadra a disposizione dopo la sosta per le nazionali. C’è un dubbio a centrocampo con un ballottaggio per la fascia.

Finita la sosta per le nazionali, in questo fine settimana torna il campionato con la terza giornata di Serie A. L’Inter sarà impegnata nella complicata trasferta in casa della Sampdoria domenica alle 12:30. Il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare i conti con una rosa recuperata soltanto nelle ultime ore col ritorno dei nazionali europei, mentre mancano ancora i sudamericani. Secondo Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport c’è un dubbio con ballottaggio a centrocampo. Sulla fascia sinistra ci potrebbe essere la sorpresa Federico Dimarco dal primo minuto con Ivan Perisic in panchina, ma pronto a riprendersi la maglia da titolare per la sfida di Champions League contro il Real Madrid.