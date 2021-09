Inter, si attendono i sudamericani nel pomeriggio: domani si allenano

L’Inter ritrova i nazionali, ma mancano ancora i sudamericani. Arriveranno tra questo pomeriggio e domani mattina e saranno presenti nell’allenamento di domani, ma appare difficile un loro impiego nella sfida in casa della Sampdoria.

La terza giornata del campionato di Serie A sarà resa particolarmente complicata dalla nota questione dei sudamericani di ritorno dalle loro nazionali. All’Inter, che oggi ha ritrovato i nazionali europei, si attendono Lautaro Martinez, Vidal, Correa e Vecino. Secondo Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, i due argentini e Vidal torneranno nel tardo pomeriggio di oggi con un charter taxi. Si attende invece per domani mattina il ritorno di Vecino dall’Uruguay. I quattro giocatori saranno quindi presenti all’allenamento di domani, ultimo in vista di Sampdoria-Inter di domenica. Appare comunque molto improbabile una loro presenza dal primo minuto al Ferraris. Simone Inzaghi punta a riaverli pienamente a disposizione per la sfida di Champions League contro il Real Madrid.