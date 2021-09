Sampdoria-Inter: l’allenamento odierno della squadra di D’Aversa

Domenica alle 12:30 ci sarà il calcio d’inizio di Sampdoria-Inter, lunch match della terza giornata del campionato di Serie A. La squadra del tecnico Roberto D’Aversa ha svolto stamattina il penultimo allenamento in vista della sfida contro i campioni d’Italia.

Penultimo allenamento a Bogliasco per la Sampdoria di Roberto D’Aversa in vista della sfida contro l’Inter di domenica. Il tecnico ha lavorato sulla squadra che scenderà in campo a Marassi contro i nerazzurri. D’Aversa e lo staff hanno lavorato su prevenzione, riscaldamento tecnico, lavoro tattico e finalizzazioni a rete. Si sono allenati a parte Ekdal e Vieira. L’infortunato Manolo Gabbiadini ha continuato il suo percorso di recupero agonistico. Domani mattina è previsto l’allenamento di rifintura.

Fonte: sampdoria.it