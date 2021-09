Sampdoria-Inter, Dzeko unica certezza in avanti. Chance per Satriano?

Sampdoria-Inter si avvicina. Per la sfida del “Marassi” in programma domenica alle 12:30, Inzaghi ha una sola certezza in attacco: Edin Dzeko. Con i sudamericani in dubbio, e le condizioni di Sensi da verificare, in arrivo una chance per Satriano?

CHANCE – Sampdoria-Inter è il match con cui ripartirà il campionato dei nerazzurri dopo la sosta per le nazionali. Una sosta caratterizzata da non pochi problemi per Inzaghi che, per gli impegni delle nazionali, avrà i calciatori provenienti dal Sud a ridosso del match contro i blucerchiati. A complicare ulteriormente le cose vi è l’infortunio di Sensi, possibile opzione offensiva a supporto di Dzeko, come visto nel corso della sfida contro il Genoa. Di questo clima di incertezza potrebbe approfittare Martin Satriano: l’uruguayano si è allenato per tutta la settimana ad Appiano Gentile e, visto lo scenario, potrebbe esordire dal 1′ con la maglia nerazzurra.