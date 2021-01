Sampdoria, due diffidati con la Roma: un ammonito salta la sfida con l’Inter

La Sampdoria, oggi in campo contro la Roma (sfida terminata 1-0 a favore dei giallorossi), mercoledì giocherà in casa contro l’Inter ma senza un giocatore, ammonito oggi durante la partita.

NIENTE INTER – La Sampdoria mercoledì pomeriggio sfiderà l’Inter alle 15 in vista della sedicesima giornata di Serie A. In campo oggi contro la Roma però Albin Ekdal è stato ammonito ed era diffidato, per cui salterà la sfida casalinga contro i nerazzurri. Diffidato anche Gastón Ramírez ma non è stato utilizzato da Claudio Ranieri ed è rimasto in panchina.