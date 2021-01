Serie A, Atalanta e Napoli senza problemi. Il Torino torna a sorridere

Duvan Zapata Atalanta-Cagliari

Serie A, tutto facile per l’Atalanta che (quasi) come l’Inter realizzano una goleada ma contro il Sassuolo. Bene anche il Napoli in trasferta contro il Cagliari. Giampaolo torna a sorridere con il Torino, di seguito i report delle sfide pomeridiane.

I REPORT – La Serie A torna a giocare tutta di domenica, non succedeva addirittura dal 2012. Ben sei le sfide pomeridiane alle 15, tra queste impegnate anche la Sampdoria, prossima avversaria dell’Inter in campionato. Il Napoli vince facilmente in trasferta a Cagliari grazie alla doppietta di Piotr Zielinski, in gol anche Lozano e Insigne. Per il Cagliari non basta Joao Pedro. Azzurri attualmente quinti in classifica. Ancor meglio l’Atalanta in casa contro il Sassuolo, ne fa ben cinque contro la squadra allenata da De Zerbi: scatenato Duvan Zapata autore di una doppietta e di una straordinaria partita. Poi spazio anche a Pessina, Gosens e Muriel. Inutile il gol di Chiriches a quindici minuti dalla fine sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Solo pari in Genoa-Lazio (Destro conferma il suo ottimo momento di forma) e Fiorentina-Bologna, gli uomini di Sinisa Mihajlovic fermano i viola protagonisti nella precedente sfida contro la Juventus. Torna alla vittoria invece il Torino (ultima vittoria a novembre), 0-3 contro il Parma e la notizia e il non gol di Andrea Belotti: in compenso ben tre marcatori diversi, tra questi ancora Armando Izzo tornato titolare la scorsa partita (secondo gol stagionale). Roma ed Hellas Verona di misura rispettivamente contro Sampdoria e Spezia. Grandissimo gol di Mattia Zaccagni decisivo per la vittoria della sua squadra.