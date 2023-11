Salisburgo-Inter, riposa Lautaro Martinez! Chance Bisseck

Per Salisburgo-Inter sono previsti diversi cambi di formazione da parte di Inzaghi. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da Prime Video

RIPOSO – Salisburgo-Inter in campo questa sera alle 21:00. Un match che può indirizzare in maniera definitiva il discorso qualificazione per la squadra nerazzurra che, con una vittoria, staccherebbe il pass per gli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo. Inzaghi, secondo Prime Video, dovrebbe effettuare un ampio turnover: in difesa chance per Bisseck dal 1′, con Acerbi centrale e Bastoni, al rientro dal 1′, sulla sinistra. Sulle corsie riposo per Dumfries e Dimarco: al loro posto Darmian e Carlos Augusto. In mezzo fuori Barella, con Frattesi favorito per una maglia da titolare accanto a Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco riposo, almeno iniziale, per Lautaro Martinez: al fianco di Thuram ci sarà Sanchez. Di seguito la probabile formazione.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. S. Inzaghi