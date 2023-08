Salisburgo-Inter 2-3 al 45′, fiera del gol! Spazio anche per Correa

Termina sul punteggio di 2-3 il primo tempo di Salisburgo-Inter, penultimo test amichevole di questo precampionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo alla Red Bull Arena in questi primi 45 minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Non parte nel migliore dei modi Salisburgo-Inter, con un errore difensivo che porta Yann Sommer ad abbattere in uscita Konate: sul dischetto del rigore, al 4′, il 19 dei padroni di casa spedisce alto sopra la traversa. Ha modo di rifarsi poco dopo: altra uscita sbagliata di Sommer e lo stesso Konate al 5′ segna a porta vuota il gol del vantaggio. Vantaggio rimontato poco dopo: discesa di Dimarco al 9′ sulla sinistra, palla in mezzo e Bidstrup interviene male in scivolata mandando l’1-1 nella propria porta. Occasione enorme per Barella al 17′: fuga sul filo del fuorigioco, ma tutto solo davanti a Mantl si vede respingere la conclusione a botta sicura. Il vantaggio, però, non tarda ad arrivare: minuto 25, il Salisburgo pasticcia nella propria area di rigore e de Vrij, tutto solo, insacca dall’altezza del dischetto del rigore. Il pareggio arriva però al 35′, quando su calcio d’

angolo Gourna-Douath spizza di testa e Konate davanti a Sommer infila il tap-in del 2-2. Al 43′ c’è tempo però per il vantaggio nerazzurro: azione insistita con palla morbida di Dumfries dalla sinistra che taglia tutta l’area e Correa di testa infila a pochi passi dalla porta il 2-3. Risultato con cui termina questa prima frazione di gioco.

SALISBURGO-INTER 2-3

Konate al 5′ e al 35′, aut. Bidstrup al 9′, de Vrij al 25′, Correa al 43′