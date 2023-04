Rui Costa: «L’Inter partirà col 2-0, ma noi lotteremo fino alla fine!»

Rui Costa, presidente del Benfica, non vuole parlare di destino già scritto in Champions League. Nonostante il 2-0 dell’Inter, l’ex giocatore ci crede

LOTTEREMO − Rui Costa, dall’aeroporto di Lisbona prima di partire per Milano, ha parlato così della sfida con l’Inter: «Andiamo con un risultato negativo. Il primo dopo 13 partite in Champions League, con 10 vittorie e due pareggi, qualcosa di inedito per il club. È un risultato che si rivela pesante visto quanto accaduto in campo, ma è nostro obbligo lottare fino all’ultimo secondo ed è quello che faremo, sono pienamente consapevole che la squadra lo farà. Per il Benfica, ogni partita è la più importante. In questo momento è la più importante perché è ciò che ci permetterà di continuare nella competizione. Non getteremo la spugna e lotteremo fino all’ultimo secondo».

FIDUCIOSI − L’ottimismo di Rui Costa per il finale di stagione: «Abbiamo trascorso nove mesi e mezzo brillanti. Abbiamo vissuto momenti migliori rispetto a questi ultimi giorni, ma non possiamo dimenticarlo. Abbiamo guidato il campionato dal 1° turno fino ad ora. Niente di tutto questo può incidere su quello che è stato fatto per nove mesi e mezzo e ne sono sicuro, convinto e più che consapevole di quello che abbiamo nello spogliatoio. La stagione finirà bene».