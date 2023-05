Roma-Inter 0-2, scatto Champions League con Dimarco e Lukaku!

Termina sul punteggio di 0-2 Roma-Inter, sfida valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Ecco quanto successo all’Olimpico in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-1 (vedi report)

RIPRESA – Nel secondo tempo la Roma sembra intenzionata fin da subito a rimettere il punteggio in parità con un lungo assalto all’area dell’Inter, che porta anche a delle proteste per un presunto fallo di mano di Matteo Darmian: dopo un silent check, l’arbitro Maresca giustamente non concede il calcio di rigore per un tocco che sì c’è, ma è nettamente involontario. I nerazzurri resistono ai tentativi di assalto della squadra di José Mourinho anche grazie a un paio di interventi di un attento André Onana che mantiene il risultato sullo 0-1.

RADDOPPIO – Simone Inzaghi mette mano ai cambi e al 74′ arriva anche il gol dello 0-2. Lancio lungo per Romelu Lukaku che viene anticipato da Ibanez, il difensore giallorosso però sbaglia il rinvio e la butta addosso a Lautaro Martinez che trova il corridoio per il belga, il quale, davanti a Rui Patricio con grande freddezza trova la rete del raddoppio. La Roma prova ad accorciare le distanze, ma al minuto 86 è ancora l’Inter ad andare a un passo dal gol: Lautaro Martinez da fermo prova un fantastico tiro a giro e solo la traversa gli nega la gioia del gol. Nel finale poco da registrare, se non un tentativo da posizione favorevole per Camara che manda alle stelle e spreca tutto. Uno 0-2 di importanza FONDAMENTALE che regala un vero e proprio scatto Champions League ai nerazzurri.

ROMA-INTER 0-2

Dimarco al 33′, Lukaku al 74′