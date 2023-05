Roma-Inter, pagelle: Brozovic disegna calcio 7, Correa fantasma 5

L’Inter vince per 2-0 contro la Roma e si conferma indiscussa al quarto posto (vedi report). Marcelo Brozovic domina il centrocampo 7, Joaquin Correa invece soffre la pressione e si nasconde, 5 pieno.

ANDRÈ ONANA 6 – Impegnato una sola volta nel primo tempo sul tiro di Pellegrini, con un colpo di reni manda in corner. Fa un’ottima parata poi sulla conclusione di Ibanez nel secondo tempo.

Roma-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6.5 – Partita di gestione e che lo vede maggiormente protagonista palla al piede. Non si alza per sovrapposizioni su Dumfries, è attento e vigile in fase difensiva. Anche da esterno di sinistra è una sicurezza.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Le palle di testa in area di rigore sono tutte sue e questo contro la Roma è un fattore determinante. Sia in anticipo che sui calci piazzati si fa trovare pronto e neutralizza gli avversari.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Non è una delle sue solite partite da braccetto, rimane dietro e fa girare la palla nel possesso.

– dal 71′ STEFAN DE VRIJ 6 – Impeccabile da braccetto, anche se la Roma fa poco dal suo ingresso in campo. Spazza quando serve.

Roma-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – È suo il cross decisivo per il gol di Dimarco. Da quinto a quinto, sorprende Spinazzola e piazza una palla perfetta sul secondo palo. In fase difensiva è impeccabile, l’esterno italiano giallorosso non passa mai.

– dal 60′ RAOUL BELLANOVA 6 – Rischia poco e niente, in fase offensiva non è chiamato in causa. Una sua galoppata palla al piede fa ammonire Spinazzola.

NICOLÒ BARELLA 6 – Serve la sua qualità a centrocampo, la Roma è chiusa e i suoi movimenti dovrebbero liberare spazio. Riesce poco, ma il suo apporto è sempre positivo.

– dall’82’ ROBERTO GAGLIARDINI S.V.

MARCELO BROZOVIC 7 – Il vero e proprio metronomo dell’Inter. Va in difesa per prendere palla e guidare i compagni, proprio da una situazione centrale del genere arriva il suo passaggio spettacolare in verticale per Dumfries sulla destra.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Rischia più volte l’ammonizione nel primo tempo, sbaglia qualche passaggio di troppo e soffre il pressing giallorosso. Nel secondo tempo viene sostituito, forma da recuperare.

– dal 71′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – Il suo ingresso è utile per aiutare Darmian sulla fascia sinistra. Raddoppia sempre e recupera palloni importanti.

FEDERICO DIMARCO 7 – Insolitamente la palla non passa dalla parte sinistra del campo, ma quando è chiamato in causa è decisivo. Dumfries lo serve sul secondo palo e Dimarco arriva preciso per chiudere in rete.

Roma-Inter, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 5 – Il centro del campo è intasato, cerca di allargarsi ma lascia Lukaku da solo e non aiuta l’attacco. Inzaghi lo richiama tante volte, l’argentino si nasconde e non incide. Nel secondo tempo in contropiede sbaglia un passaggio elementare, aveva lo specchio aperto per il tiro.

– dal 60′ LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Entra e prende subito l’ammonizione, generosa e guidata dalle numerose proteste dei giocatori della Roma. La Lu-La colpisce ancora una volta, stavolta è l’argentino a fare l’assist per il compagno. Prende anche una traversa con un tiro a giro splendido da fermo.

ROMELU LUKAKU 7 – In appoggio aiuta la manovra, cerca anche di scappare a Cristante e lo fa due volte. Invece di tirare serve gli inserimenti dei centrocampisti, non viene premiato l’altruismo. Nel secondo tempo Lautaro Martinez lo serve ed è freddo davanti alla porta, gol fondamentale. Doppia cifra in stagione per il belga.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Cambia ancora sei giocatori tra i titolari, le rotazioni però non deludono più e portano solo risultati positivi. Settimana perfetta di campionato, tre vittorie su tre, quarto posto a pari punti con la Juventus e una lunghezza di distanza dalla Lazio al secondo. L’Euroderby è vicino, la sua squadra ci arriva in uno stato di forma eccellente. Dimarco ritrova fiducia e gol, Lukaku idem, Brozovic disegna a centrocampo. Nonostante una Roma sporca, chiusa e cattiva gli undici di Inzaghi non si scompongono mai e giocano il secondo tempo senza soffrire.

Le pagelle degli avversari: la Roma di Mourinho

ROMA – Rui Patricio 6; Mancini 5.5, Cristante 6, Ibanez 4; Zalewski 5.5, Bove 6.5 (Dybala 6), Matic 6.5 (Tahirovic S.V.), Camara 5 (Pisilli S.V.), Spinazzola 5 (Missori S.V.); Pellegrini 6.5; Belotti 6 (Abraham 6) All. Mourinho 6