Roma-Cagliari, De Rossi non fa calcoli: due diffidati titolari

Dopo aver archiviato la pratica Juventus, l’Inter punta già il prossimo avversario. Ovvero i giallorossi, impegnati questa sera in Roma-Cagliari. Daniele De Rossi non fa calcoli e manda in campo da titolari due giocatori diffidati su tre.

DIFFIDATI IN CAMPO – Non fa conti Daniele De Rossi in Roma-Cagliari, in vista della gara di sabato contro l’Inter. Il tecnico giallorosso, infatti, nella formazione ufficiale di stasera manda in campo sia Llorente che Pellegrini, entrambi diffidati. Resta in panchina invece Kristensen, l’altro dei giocatori a rischio squalifica per la prossima giornata.