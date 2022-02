Roma, allenamento in corso. Le ultime su Pellegrini e la formazione – Sky

L’Inter è pronta ad affrontare la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri domani ospitano un vecchio amico, Jose Mourinho, che torna per la prima volta a San Siro contro l’Inter dal Triplete. Ecco le ultime sulla Roma da Trigoria.

ULTIME – Che Roma sarà quella che domani scenderà in campo a San Siro? Sicuramente una squadra ferita e arrabbiata (vedi articolo). Ecco le ultime sui giallorossi da Angelo Mangiante, intervenuto da Trigoria a Sky Sport 24. «E’ in corso la sessione di allenamento della Roma, è iniziato a 12. Sarà la sessione decisiva per Lorenzo Pellegrini. Si capirà oggi se ci sarà oppure no contro l’Inter. Serve cautela perché mancherà Nicolò Zaniolo nelle prossime partite, in attesa del verdetto del giudice sportivo. In mezzo al campo si potrebbe cambiare con Veretout pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto così come Vina a sinistra. Il centrocampo non ha funzionato molto dunque ci sta che Mourinho qualcosa cambi».