Inter-Roma, Perisic ci sarà ma parte dalla panchina: ecco le alternative

FASCIA SINISTRA – Ivan Perisic, sostituito contro il Milan per un indurimento al polpaccio, ha recuperato dal problema fisico e sarà convocato da Simone Inzaghi per Inter-Roma. Il tecnico però, sia per una questione di turnover sia per evitare ulteriori problemi, dovrebbe comunque preservarlo in panchina. In assenza ancora di Robin Gosens, il croato potrebbe essere sostituito da Federico Dimarco, ma attenzione anche alla possibilità di vedere Matteo Darmian. L’ex Manchester United ha già giocato sulla fascia sinistra. In quel caso Dimarco potrebbe comunque giocare dal 1′ ma al posto di Alessandro Bastoni in difesa.