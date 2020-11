Real Madrid-Inter, Bastoni torna titolare. Dubbi a centrocampo – SM

Antonio Conte Inter

Real Madrid-Inter è alle porte. Antonio Conte pensa ai possibili undici da schierare per la sfida di Madrid, in programma domani sera alle 21:00. In difesa torna Alessandro Bastoni. Skriniar, recuperato, partirà dalla panchina. Le ultime sulla probabile formazione da “SportMediaset”

IN CAMPO – Real Madrid-Inter si avvicina. Antonio Conte non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. In difesa recupera Skriniar che partirà dalla panchina. Davanti ad Handanovic, tornano i titolari: Bastoni e D’Ambrosio ai lati con de Vrij che ritorna al centro. A centrocampo sicuri del posto da titolare Vidal e Barella. Assieme a loro uno tra Brozovic e Gagliardini. Sugli esterni confermato Hakimi a destra con il ritorno di Young sulla corsia opposta. In attacco ha recuperato Sanchez che partirà per Madrid. Con Lautaro Martinez, sicuro titolare, potrebbe essere confermato Ivan Perisic.