PSG-Inter 1-2, il tabellino della quarta partita amichevole

PSG-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della quarta partita amichevole (allenamenti congiunti inclusi) giocata nel precampionato della stagione 2023-2024.



TUTTO CAPOVOLTO – Incredibile ribaltone dell’Inter, che capovolge il risultato in due minuti contro il PSG. Si chiude al meglio la tournée in Giappone, con un successo di prestigio in amichevole a Tokyo pur avendo la squadra incompleta. Le firme sono degli insospettabili: Sebastiano Esposito e Stefano Sensi, due giocatori dati in partenza e non certo centrali nel progetto di Filippo Inzaghi. Primo tempo non entusiasmante, con un palo di Marco Asensio, all’ora di gioco sblocca Vitinha con un gran tiro da fuori. Poi il piazzato del numero 30 e l’inserimento vincente del numero 5, entrambi entrati da pochissimo e su doppio assist di Davide Frattesi. Ora il rientro in Italia. Di seguito il tabellino di PSG-Inter.

PSG-INTER 1-2 – IL TABELLINO

PSG (4-2-3-1): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos (70’ Danilo Pereira), Skriniar, Hernandez (65’ Kurzawa); Ugarte (80’ Gharbi), Zaire-Emery; Vitinha, Fabian Ruiz (70’ Ndour), Soler; Asensio (70’ Ekitike).

In panchina: Keylor Navas, Mouquet, Kimpembe, Verratti, Neymar, Bernat, Renato Sanchez, Lee Kang-in, Nhaga, E. Mbappé, Housni, Lemina.

Allenatore: Luis Enrique.

Inter (3-5-2): F. Stankovic; Darmian, Acerbi (71’ Bisseck), Bastoni (68’ de Vrij); Dumfries (55’ Cuadrado), Barella (77’ Sensi), Calhanoglu (67’ Asllani), Mkhitaryan (55’ Frattesi), Dimarco (55’ Gosens); Thuram (55’ Correa), Lautaro Martinez (77’ Esposito).

In panchina: Di Gennaro, Calligaris, Fabbian, Lazaro, Stabile, A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Jumpei Iida della federazione giapponese (Watanabe – Asada; Nagamine).

Gol: 63’ Vitinha (P), 81’ Esposito, 83’ Sensi.

Ammonito: Mkhitaryan (I).

Recupero: 1’ PT, 4’ ST.