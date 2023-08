Lukaku, altro scenario in vista! Una nuova pretendente dall’Inghilterra

Una nuova pista potrebbe aprirsi per Lukaku. Dopo il corteggiamento della Juventus, che lo ha separato dall’Inter, una nuova squadra inglese sembra interessata al belga.

NUOVA PRETENDENTE – Davanti a Romelu Lukaku potrebbe aprirsi una nuovissima strada, dopo aver rifiutato di imboccare quella che lo avrebbe riportato a giocare con l’Inter e aver concretamente valutato quella per la Torino bianconera. Secondo quanto emerge dal portale Football Transfer, c’è una squadra inglese che potrebbe aver bisogno del belga. Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, è fortemente interessato a Lukaku. Tutto, però dipende dal futuro di Harry Kane, per il quale è in corso una trattativa col Bayern Monaco. Fra le parti c’è ancora distanza ma anche buone speranze che l’accordo venga raggiunto. Se questo dovesse succedere, Richarlison potrebbe prendere il posto di Kane come primo attaccante. Postecoglou, però, ritiene che Lukaku, con la sua esperienza in Premier League, sia il più adatto a sostituire l’attaccante inglese. Il Tottenham sarebbe disposto a offrire a Lukaku un prestito di un’anno senza opzione di riscatto, con una cifra inferiore a quella percepita al Chelsea. Attualmente, dunque, l’idea del Tottenham c’è ma tutto è ancora da valutare in base a quello che sarà il futuro di Kane.

Fonte: www.footballtransfers.com