Probabili formazioni Inter-Cagliari in Serie A: i ballottaggi e le scelte di Inzaghi

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Cagliari, che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Milano. Partita valida per la 32ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Scopriamo le ultime novità sui piani tecnico-tattici di Inzaghi che, tra soliti ballottaggi e precise scelte da fare prima dell’atteso Derby di Milano, si prepara a schierare il suo undici titolare in Inter-Cagliari di Serie A

CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

INDISPONIBILI: –

SQUALIFICATI: 10 Lautaro Martinez, 28 Pavard.

DIFFIDATO: Mkhitaryan.

BALLOTTAGGI: In difesa Yann Bisseck e Alessandro Bastoni tornano titolari. A centrocampo Matteo Darmian favorito largo a destra rispetto a Denzel Dumfries così come Henrikh Mkhitaryan mezzala sinistra anziché Davide Frattesi. In attacco Alexis Sanchez preferito a Marko Arnautovic.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Inter-Cagliari in Serie A: le scelte di Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto.

ALTRI GIOCATORI IN ROSA: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

SQUADRA AVVERSARIA: Il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri, che al momento è quattordicesimo con 30 punti, ovvero a 52 lunghezze dall’Inter capolista in solitaria con 82 punti (qui per maggiori dettagli sulle probabili formazioni di Inter-Cagliari). Vittoria nell’andata in Sardegna: 0-2.

Inter-Cagliari LIVE su Inter-News.it

In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Cagliari in Serie A, segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social – per restare sempre aggiornato sulle ultime novità. La cronaca testuale della partita in diretta, con il supporto digitale e grafico del LIVE MATCH by FootData™, inizierà alle ore 20:15 circa ma il pre-partita è in programma già da prima con tutti i contenuti dedicati.