Barella, sfida col Cagliari mai banale! I numeri con l’Inter contro l’ex

Barella, questa sera, sarà uno dei protagonisti di Inter-Cagliari. Per il centrocampista una sfida mai banale contro il passato che lo ha lanciato nel calcio dei “grandi”: ecco i suoi numeri contro la sua ex squadra

SFIDA – Barella questa sera sfiderà il suo passato. Il Cagliari, prima squadra del centrocampista oggi uno dei pilastri dell’Inter, arriva a San Siro in cerca di punti importanti in chiave salvezza. Ma il numero 23, e l’Inter tutta, sono pronti a giocare al massimo delle possibilità per avvicinare ulteriormente il traguardo scudetto. Barella contro la sua ex squadra è spesso stato decisivo: da quando veste il nerazzurro contro i sardi in 7 incontri ha segnato un gol e fornito ben 6 assist. Numeri importanti che certificano di come, nonostante il significato della partita, Barella non senta la pressione e riesca comunque a fornire prestazioni di altissimo livello. Questa sera, la speranza, è che continui con la “tradizione” positiva.

STAGIONE – La stagione di Barella, nonostante i numeri non esaltanti soprattutto per quanto riguarda i gol (solo 2 contro i 7 dello scorso campionato) è stata di altissimo livello. Nelle ultime settimane, in particolare, il centrocampista he elevato ulteriormente il suo gioco fornendo prestazioni da “tuttocampista”. L L’idea è quella di continuare su questo livello, con la speranza di aumentare ulteriormente il bottino di gol e assist stagionali. Barella, già protagonista del probabile scudetto, vuole incidere ulteriormente questa stagione dell’Inter magari già a partire da questa sera contro il Cagliari